Actualidade

Os preços em Angola aumentaram 1,39% em outubro, com a inflação acumulada a 12 meses ligeiramente acima da nova previsão do Governo para o ano de 2018, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje.

De acordo com o relatório mensal do INE angolano sobre o comportamento da inflação, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) de outubro baixou dos 2,69% de setembro - valor que inicialmente era de 4,75%, mas que foi revisto em baixa - para a tendência das subidas mais ligeiras, de 1,21% em agosto, 1,25% em julho e 1,26% de junho.

O crescimento verificado em setembro foi, entretanto, justificado pelo INE com o aumento da tarifa da água naquele mês.