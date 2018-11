Actualidade

A XII edição dos Mário Cesariny - Encontros vai decorrer em Vila Nova de Famalicão, entre os dias 22 e 24 de novembro, para "homenagear um dos principais nomes do Surrealismo nacional", anunciou hoje a Fundação Cupertino de Miranda.

Em comunicado enviado à Lusa, a Fundação Cupertino de Miranda, detentora do legado documental e artístico de Mário Cesariny (1923 - 2006), explica que os encontros se realizam anualmente por ocasião do aniversário da morte do artista.

A entrada é gratuita e "a oferta diversificada", contando com oficinas de expressão plástica para as comunidades escolar e famílias, declamação de poesia na rua pela Oficina Locomovente da Poesia, Espetáculo circense "Faz-me o favor...", produzido pelo Instituto Nacional de Artes do Circo e com o lançamento de três publicações.