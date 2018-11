Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou a venda de uma participação acionista representativa de 13,4% do capital social do projeto Moray Offshore Windfarm no Reino Unido por 54 milhões de libras (62 milhões de euros).

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa, detida em 82,6% pela EDP, anunciou que "através da sua subsidiária EDPR UK Limited, concluiu a alienação de uma participação acionista representativa de 13,4% do capital social e suprimentos relativos ao projecto Moray Offshore Windfarm (East) Limited à Diamond Generating Europe Limited ("DGE"), por um total de 54 milhões de libras".

A venda segue-se à transação inicial de 20%, anunciada em 23 de março deste ano, quando ficou acordada a alienação de uma participação adicional de 13,4%.