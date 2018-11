Actualidade

As três famílias de refugiados sírios instaladas em Miranda do corvo que ficaram sem água e eletricidade em casa, por falta de pagamento, assinaram hoje os contratos de arrendamento que lhes permite resolver a situação.

Fonte do município disse à agência Lusa que, cerca das 17:50 de hoje, a água foi restabelecida depois de as famílias terem assinado durante o dia os contratos de arrendamento com a Fundação Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional (ADFP).

A mesma fonte adiantou que o restabelecimento do abastecimento de eletricidade também já foi solicitado, podendo ainda ocorrer durante a noite, "mas tudo depende da disponibilidade da EDP".