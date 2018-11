Actualidade

A Sonae Sierra registou 77,7 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, que compara com os 77,8 milhões de euros registados no período homólogo, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Sonae Sierra registou um desempenho positivo no seu portefólio de ativos e de negócios, tendo o resultado direto aumentado 9,7% face ao mesmo período do ano anterior e o resultado líquido, de 77,7 milhões de euros, permanecido estável em comparação com o período homólogo", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No período de referência, o resultado operacional da dona dos centros comerciais Colombo e Vasco da Gama atingiu 77,5 milhões de euros, mais 2,3% em comparação com os primeiros nove meses de 2017.