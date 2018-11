Actualidade

A orla marítima da Cidade Velha, em Cabo Verde, prevendo a introdução de novas valências, será requalificada até junho, quando se assinalam os dez anos da elevação do local a Património Mundial da Humanidade, conforme projeto apresentado hoje.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina, a requalificação vai abranger toda a costa da Cidade Velha, começando pela parte baixa que em setembro foi destruída pelo mar, durante a tempestade que atingiu o arquipélago.

As obras, previstas para arrancar no início do próximo ano, vão prosseguir durante toda a costa do sítio histórico, até à antiga Esplanada Mar e Mar, que está em ruínas.