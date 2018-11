Actualidade

O Benfica confirmou hoje em Pafos o seu apuramento na segunda ronda de qualificação da Taça Challenge em voleibol, ao ganhar por 3-0 ao Pafiakos, os mesmos números da vitória 'encarnada' em Lisboa.

De novo com um voleibol muito superior aos cipriotas, o Benfica precisou de 75 minutos no pavilhão Afrodite Pafos para 'selar' esta vitória, com os parciais de 25-20 (29 minutos), 25-20 (23) e 25-15 (23).

A equipa treinada por Marcel Matz teve em Theo Lopes o seu melhor elemento, com 12 pontos (sete 'breaks'). Thiago Oliveira, com 9 (6), e Marc Honoré 9 (2) também estiveram em grande plano.