Actualidade

Pelo menos 16 pessoas morreram nos confrontos entre militares do Burundi e rebeldes das Forças Nacionais de Libertação (FNL) em Uvira, cidade fronteiriça da República Democrática do Congo (RDCongo) com Burundi, segundo as forças armadas congolesas.

Fonte militar da RDCongo revelou à Rádio Okapi, criada no âmbito da missão das Nações Unidas para a estabilização na RDCongo (Monusco), que um grande número de armas e munições foram recuperadas pelo exército do Burundi nas operações nas regiões montanhosas de Uvira, na província congolesa de Kivu Sul.

A Rádio Okapi referiu-se a movimentos dos militares do Burundi na localidade de Ngendo, a 70 quilómetros de Uvira, e noticiou que os elementos da FNL foram perseguidos em Kitavyo e fugiram para perto de Buzuke.