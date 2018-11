Brexit

União Europeia (UE) e Reino Unido encontraram uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, anunciou hoje o negociador-chefe comunitário para o 'Brexit'.

"Encontrámos conjuntamente uma solução para evitar uma fronteira rígida na ilha da Irlanda", declarou em Bruxelas Michel Barnier, antes de esclarecer que o chamado 'backstop' (solução de recurso) para a fronteira entre a República da Irlanda, Estado membro da UE, e o território britânico da Irlanda do Norte só será ativado caso a parceria futura entre Bruxelas e Londres não fique de fechada antes do final do período de transição, que termina a 31 de dezembro de 2020, e poderá ser prolongado uma única vez por uma duração limitada.

Esta solução que, segundo o negociador comunitário, "evoluiu consideravelmente desde a proposta inicial da UE" e teve por base a proposta britânica, seria a criação de "um território aduaneiro único" entre a UE e o Reino Unido, no qual as mercadorias britânicas teriam "um acesso sem taxas e sem quotas ao mercado dos 27" e que garantiria que a Irlanda do Norte se manteria alinhada com as normas do mercado único "essenciais para evitar uma fronteira rígida".