Brexit

O negociador-chefe comunitário para o 'Brexit' instou hoje todas as partes envolvidas a "assumir a responsabilidade" inerente à finalização do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), em jeito de 'advertência' ao parlamento britânico.

Instado a pronunciar-se sobre se a UE aceitaria renegociar os termos do acordo hoje publicado caso o parlamento britânico 'chumbasse' o texto, Michel Barnier foi perentório: "As duas equipas negociais assumiram a sua responsabilidade. O Governo britânico assumiu esta noite a sua responsabilidade. Agora, toda a gente, de ambos os lados, deve assumir a sua responsabilidade".

A aprovação hoje pelo governo britânico do rascunho do acordo sobre a saída do Reino Unido da UE desencadeia o processo que terá um teste difícil no parlamento britânico, onde o documento deverá ser votado nas próximas semanas.