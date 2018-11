Actualidade

A Operestiva, empresa que todos os dias contrata dezenas de trabalhadores apenas para um turno de trabalho no porto de Setúbal, anunciou hoje que está disponível para reunir com o sindicato dos estivadores "desde que a greve seja cancelada".

"A Operestiva e as demais empresas [Yilport Setúbal - Sadoport] estão disponíveis, como sempre estiveram, para reunir com o sindicato, desde que a greve seja cancelada", refere, em comunicado, a empresa de trabalho portuário de Setúbal.

A tomada de posição da Operestiva surge na sequência da paralisação de cerca de 90 trabalhadores eventuais do porto de Setúbal, que não se apresentam ao trabalho desde o passado dia 05 de novembro e que hoje se concentraram no porto de Setúbal, em protesto contra as condições de precariedade no trabalho.