Actualidade

Os Estados Unidos da América adicionaram hoje mais 26 empresas, entre elas 16 hotéis, à lista daquelas com as quais proibiu a realização de negócios, numa atitude de reforço da posição de dureza face aquela ilha, que justifica com o presumível papel cubano na crise da Venezuela.

Num comunicado, o Departamento de Estado informou da atualização da lista, cujas mudanças entrarão em vigor já esta quinta-feira, 15 de novembro.

John Bolton, assessor de Segurança Nacional do Presidente norte-americano, Donald Trump, adiantou, no passado 01 de novembro, que o Departamento de Estado iria juntar mais empresas à lista.