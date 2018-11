Actualidade

Educação, pobreza e abastecimento de água na região foram os principais temas da reunião do Governo Regional dos Açores com o Conselho de Ilha de São Miguel, que se realizou esta quarta-feira.

O Conselho de Ilha de São Miguel reuniu-se com o Governo Regional no concelho da Lagoa, no primeiro de três dias de visita do executivo à ilha.

Os temas abordados, como já fazia antever o memorando, foram maioritariamente de âmbito regional, incidindo sobretudo sobre a educação e a pobreza.