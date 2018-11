Actualidade

O primeiro-ministro timorense defendeu hoje um conjunto de alterações à lei de operações petrolíferas, contestadas pela oposição e por setores da sociedade civil, considerando-as essenciais perante uma "oportunidade única" no Mar de Timor.

"Isto é uma mudança que tem a ver sobretudo com esta oportunidade que apareceu. Batalhámos tanto para ter esta oportunidade, e ela de repente aparece e largamos? Isso é ingenuidade. Temos que pensar porque a oportunidade vem uma vez e não vem duas", disse Taur Matan Ruak.

O chefe do Governo respondia assim à Lusa sobre preocupações levantadas em torno de um conjunto de alterações, aprovadas pela maioria do Executivo no Parlamento ao diploma sobre operações petrolíferas, que incluem eliminar o visto prévio da Câmara de Contas.