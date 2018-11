Actualidade

A taxa de desemprego mantida em 2% nos últimos seis anos e o desempenho económico positivo nos últimos nove trimestres de 2018 foram alguns dos destaques do balanço de governação hoje divulgado pelo Executivo de Macau.

O balanço das prioridades da ação governativa do ano de 2018 sublinha que "o crescimento contínuo da economia" pode ver-se na "taxa de inflação mantida num nível relativamente baixo [3,4%], no "aumento, no terceiro trimestre [de 2018], da mediana dos rendimentos de trabalho mensais [1.756 euros]", no desenvolvimento do setor do jogo e no apoio às pequenas e médias empresas.

No dia em que o chefe do Executivo de Macau trem agendada a apresentação das Linhas de Ação Governativa para 2019, o Governo do território salienta o aumento de 15,9% nas receitas do jogo nos primeiros três trimestres no ano (24.594 milhões de euros).