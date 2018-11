Actualidade

A comunidade ibero-americana reúne-se entre hoje e sexta-feira em Antigua, na Guatemala, com novas lideranças em oito países da América Latina face à anterior cimeira, há dois anos, e também em Espanha.

O contexto regional mudou com a entrada em funções de novos Presidentes na Costa Rica, em Cuba, na Colômbia, no Paraguai, no Chile e no Peru, durante este ano, e nas Honduras e no Equador, no ano passado.

Além destas oito mudanças, as duas maiores economias da América Latina, que são igualmente os dois países mais populosos da região, Brasil e México, elegeram recentemente novos Presidentes, Jair Bolsonaro e Andrés Manuel López Obrador, respetivamente, que representam viragens políticas, mas que ainda não tomaram posse.