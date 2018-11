Actualidade

A historiadora britânica Bettany Hughes recebe hoje, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian, o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural/2018.

O prémio foi atribuído à historiadora, no passado mês de junho, pela "sua maneira de comunicar o passado de forma popular e entusiasmante", segundo a declaração do juri.

Na cerimónia de hoje, às 18:30, no auditório 03 da Fundação Gulbenkian, à qual assiste a minsitra da Cultura, Graça Fonseca, será também apresentado o projeto português vencedor do Prémio da União Europeia para Património Cultural/Prémios Europa Nostra/2018, atribuído à reabilitação do Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz, nos arredores de Lisboa.