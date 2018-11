Actualidade

O Mosteiro dos Jerónimos e o Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, passam a ter, a partir de hoje, bilheteiras automáticas, segundo a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Estes dois serviços na tutela da DGPC serão os primeiros a ter bilhetes de entrada vendidos através de cinco máquinas de bilhética automática, instaladas no átrio de entrada do Museu Nacional de Arqueologia, que funciona no edifício do mosteiro.

Este novo sistema "será depois alargado aos museus, palácios e monumentos com maior receita, numa etapa posterior a este período experimental", segundo um comunicado da DGPC, divulgado na terça-feira.