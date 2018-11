Actualidade

Um dos sindicatos que convocou a greve de enfermeiros nos principais blocos cirúrgicos do país avisa o Governo que o problema não está na legitimidade da paralisação, mas no descontentamento que leva à criação de movimentos "mais radicais".

Em declarações à agência Lusa, no dia em que o Ministério da Saúde vai ter reuniões com os sindicatos dos enfermeiros, a presidente da Associação Sindical dos Enfermeiros Portugueses (ASPE) defendeu a legitimidade da greve e considerou que de "agressiva não tem absolutamente nada, a não ser a duração do tempo".

"De facto, é um tempo mais prolongado do que é habitual os enfermeiros fazerem [greve], mas também é visível que nos últimos anos as greves que foram feitas de dois, três dias, uma semana nunca resultaram em absolutamente nada", disse Lúcia Leite.