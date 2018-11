Itália-Portugal

A seleção portuguesa de futebol defronta no sábado a Itália, em San Siro, num encontro em que o empate serve para garantir o apuramento para a fase final da Liga das Nações, embora tenha duas baixas de 'peso'.

A história já não é muito 'famosa' para o lado luso em solo italiano (só alcançou um empate nas 12 vezes que atuou nesse país) e as ausências do capitão Cristiano Ronaldo e do central Pepe, o 'patrão' da defesa, prometem dificultar ainda mais a tarefa da equipa de Fernando Santos.

Com o aval do selecionador nacional e da Federação Portuguesa de Futebol, Ronaldo foi dispensado dos restantes jogos de Portugal em 2018, após a participação no Campeonato do Mundo da Rússia, enquanto Pepe viu o segundo cartão amarelo perante a Polónia e está impedido de atuar em San Siro devido a castigo.