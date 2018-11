Actualidade

(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Macau, China, 15 nov (Lusa) - O Governo de Macau apresentou hoje as Linhas de Ação Governativa (LAG) para 2019, nas quais constam aumentos nos apoios sociais e redução de impostos que irão custar aos cofres do território cerca de 2,5 mil milhões de euros.

O chefe do Governo de Macau, Chui Sai On, deu a conhecer as LAG aos deputados da Assembleia Legislativa com as quais se estima uma despesa na ordem dos 13,4 mil milhões de euros (122,4 mil milhões de patacas) em 2019, no ano em que se assinalam os 20 anos do regresso de Macau à administração chinesa e em que haverá lugar à mudança de Governo. (CORRIGE O VALOR: 13,4 MIL MILHÕES DE EUROS E NÃO 12,79 MIL MILHÕES DE EUROS).

Nos apoios sociais, destaque para o aumento do valor do índice mínimo de subsistência, dos subsídios de invalidez e de nascimento, bem como do valor da pensão para idosos, verificando-se um incremento na ajuda para aquisição de manuais escolares.