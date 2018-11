Actualidade

O vice-presidente norte-americano afirmou hoje em Singapura que os Estados Unidos olham para os país da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) como parceiros estratégicos "insubstituíveis e indispensáveis".

"A ASEAN está no centro de nossa visão para a região", reiterou Mike Pence, no segundo dia de reuniões entre os primeiros-ministros e Presidentes dos países da organização, com representantes de países parceiros como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul.

No discurso perante os líderes asiáticos, o vice-presidente norte-americano afirmou que Washington apoia os países em temas como a livre navegação e a proteção das fronteiras, numa clara alusão às pretensões de Pequim, que reivindica quase todo o Mar do Sul da China.