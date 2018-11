Actualidade

As quatro fileiras "chave" da economia do mar empregam 99,4 mil pessoas e geram um volume de negócios de 7,5 mil milhões de euros, segundo um estudo promovido pelo BCP e que é hoje apresentado.

O relatório, da autoria das consultoras EY e Augusto Mateus & Associados, focou-se em quatro áreas que considera "chave" (pesca, aquicultura e indústria do pescado; transportes marítimos, portos e logística; construção, manutenção e reparação naval; turismo e lazer ligado ao mar) e concluiu que são "responsáveis em Portugal por cerca de 99,4 mil empregos, 7,5 mil milhões de euros de volume de negócios anual e 2,6 mil milhões de euros de VAB [Valor Acrescentado Bruto]".

Estes valores, refere o relatório, "correspondem a cerca de 2,7% do emprego e 3,1% do VAB gerado anualmente pelo setor empresarial" do país.