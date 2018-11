Actualidade

O número de casamentos em Portugal aumentou 3,8% em 2017 face ao ano anterior e o número de divórcios diminuiu 3,4%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas demográficas, hoje divulgadas, em 2017 realizaram-se em Portugal 33.634 casamentos, dos quais 523 entre pessoas do mesmo sexo.

O número total de casamentos aumentou 1.235 relativamente a 2016 que teve um total de 32.399 matrimónios celebrados, em resultado do acréscimo da nupcialidade quer entre pessoas do sexo oposto (mais 1.134 casamento) quer entre pessoas do mesmo sexo (mais 101).