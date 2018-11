Actualidade

A Associação José Afonso (AJA) mostrou-se hoje preocupada com os resultados das eleições no Brasil e com a intenção demonstrada pelo presidente eleito de criminalizar movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Em comunicado, a AJA manifesta "profunda tristeza e indignação" pelas declarações "reacionárias e fascizantes" do recém-eleito presidente do Brasil, um país a que está ligada por "fortes ações culturais, sociais e afetivos".

"Durante a campanha eleitoral e já depois disso, o novo presidente apregoa a intenção de criminalizar os movimentos sociais, como o MST ou o Movimento dos Trabalhadores Sem Tecto (MTST), considerando-os terroristas. Com isso pretende não só rasgar a Constituição brasileira de 1988, como suprimir o ativismo social, componente fundamental de qualquer processo progressista de mudança social e política", lê-se num comunicado da AJA.