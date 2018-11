Actualidade

O autor Philippe Graton lançou hoje, em Macau, a segunda aventura do piloto Michel Vaillant no território, uma edição particular por traçar uma ponte entre a "realidade e a ficção".

"Michel Vaillant é uma série [de banda desenhada] criada pelo meu pai em 1957. Hoje, lançamos aqui a 77.ª aventura, que tem algo de muito especial: é ficção, mas o ambiente é real, com circuitos, carros, equipas e pilotos reais", afirmou o filho de Jean Graton, em Macau, no lançamento do livro que coincidiu, não por acaso, com o primeiro dia do Grande Prémio.

A segunda aventura do piloto Michel Vaillant em Macau, 35 anos depois do álbum de banda desenhada "Rendez-vous à Macao", tem no enredo os pilotos André Couto e Sacha Fenestraz, atualmente a competir no maior evento desportivo do território, que decorre até domingo.