Actualidade

A exposição "Uma História de Assombro. Portugal-Japão séculos XVI-XX", com biombos, lacas, cartografia e armaduras, vai estar patente no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, de 29 de novembro a 27 de março de 2019, anunciou hoje esta entidade.

A mostra, que é inaugurada a 29 de novembro na Galeria do Rei D. Luís do Palácio Nacional da Ajuda, narra a história do encontro e reencontro entre Portugal e o Japão ao longo de cinco séculos.

A iniciativa prevê o lançamento de um catálogo de 173 páginas, com textos científicos, cronologia e imagens a cores.