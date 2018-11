Pedrógão Grande

O número de arguidos envolvidos no inquérito sobre a reconstrução de casas em Pedrógão Grande subiu de quatro para dez, todos eles requerentes de apoio, informou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Depois de ter sido anunciado em setembro que havia quatro arguidos, o número sobe agora para dez, todos eles "requerentes de apoios", no âmbito do inquérito que investiga "irregularidades relacionadas com a reconstrução e reabilitação dos imóveis afetados pelos incêndios de Pedrógão Grande", referiu o gabinete de imprensa da PGR, em resposta à agência Lusa.

De acordo com a nota publicada pelo Departamento de Instrução e Ação Penal (DIAP) de Coimbra em setembro, em investigação "estão factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento".