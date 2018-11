Sporting

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi hoje ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, disse à Lusa fonte do clube lisboeta.

O líder dos 'leões' foi ouvido durante a manhã, na qualidade de testemunha, depois de ter sido convocado para prestar declarações sobre os acontecimentos ocorridos em 15 de maio.

Frederico Varandas era então diretor clínico do clube e estava presente nas instalações de Alcochete quando se deu o ataque à equipa de futebol por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.