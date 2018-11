OE2019

O PS anunciou hoje que apresentará uma proposta para acelerar as obras na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, mediante recurso ao ajuste direto e dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas.

A apresentação desta proposta foi transmitida aos jornalistas pelo líder do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, no final da reunião semanal da bancada socialista, ocasião em que aproveitou para adiantar que o PS irá entregar até sexta-feira "dezenas" de alterações ao Orçamento do Estado para 2019.

"O PS tomou a decisão de apresentar uma proposta para abreviar o início das obras do Centro Pediátrico do Hospital de São João, no Porto, mediante a autorização de um processo de ajuste direto e dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização que nos termos legais em geral incumbe fazer", declarou o líder da bancada socialista.