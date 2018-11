OE2019

O líder parlamentar do PS, Carlos César, e a deputada independente socialista Helena Roseta são dois dos principais subscritores da proposta de alteração ao Orçamento para a redução dos 13 para 6% do IVA da tauromaquia.

Fonte da bancada socialista adiantou à agência Lusa que esta proposta sobre o IVA da tauromaquia, que contraria a posição defendida em plenário pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, não é subscrita pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, entre outros deputados.

No final da reunião da bancada do PS, Carlos César fez questão de dizer aos jornalistas que a inclusão da tauromaquia entre os espetáculos que deverão ter no Orçamento do próximo ano uma redução para a taxa mínima de IVA é apoiada por "uma maioria expressiva de deputados" socialistas.