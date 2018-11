Actualidade

O diretor artístico do Teatro D. Maria II, Tiago Rodrigues, está em São Petersburgo para receber o Prémio Europa de Teatro e considera esta atribuição a um criador português como "um alerta" e "uma chamada de atenção aos poderes políticos".

"O teatro português não tem falta de fôlego, precisa é de mais condições. [Este prémio] É uma chamada de atenção aos poderes políticos para a importância que o teatro português pode ter na relação de Portugal com o mundo. É também um alerta para a importância de apoiar e promover os criadores de teatro em Portugal", afirmou o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em declarações à agência Lusa.

Em São Petersburgo, Tiago Rodrigues tem "tido a oportunidade de ouvir muitos profissionais do teatro discutir" o seu trabalho, e vai apresentar as peças "Burning the Flag (work in progress)", "By Heart" e "Sopro", três projetos próprios, que estarão em cena até 17 de novembro.