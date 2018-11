Actualidade

O Festival para Gente Sentada regressa a Braga para a segunda edição, na sexta-feira e no sábado, com o alemão Nils Frahm, o neozelandês Marlon Williams e a sul-africana Alice Phoebe Lou como principais nomes do cartaz.

Com concertos no Theatro Circo, no GNRation e no centro da cidade de Braga, o evento reúne vários nomes emergentes da música alternativa internacional, como a catalã Núria Graham, e outros valores do panorama nacional, como os Riding Pânico ou Filipe Sambado.

Os dois dias arrancam no centro da cidade, pelas 19:00, com West Coast Man, projeto de Pedro Costa, na sexta-feira, e a banda lisboeta Madrepaz no sábado, com atuações na Rua do Castelo antes do jantar.