Actualidade

Os bancos concederam 556 milhões de euros de crédito ao consumo em setembro, um aumento de 0,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

O valor registado em setembro de 2018 é o mais baixo desde setembro de 2017, mês em que os empréstimos aos consumidores ascenderam a 552,6 milhões de euros, mostra a evolução dos novos créditos ao consumo.

Apesar do aumento homólogo, comparando com o mês anterior registou-se um decréscimo de 8,2% no montante contratado, já que em agosto os empréstimos totalizaram 605,5 milhões.