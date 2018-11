Actualidade

A Conferência Episcopal Portuguesa apelou hoje às autoridades para darem atenção ao tráfico de pessoas, escravatura e exploração humana, durante a conferência de imprensa sobre as conclusões da assembleia plenária.

"A Assembleia manifestou preocupação com as notícias acerca do tráfico de pessoas, escravatura e exploração humana, também no nosso país, e pede a maior atenção das autoridades e da sociedade a este problema", referem os bispos.

O presidente da CEP, Manuel Clemente, acrescentou que os bispos têm sido alertados pelas notícias na comunicação social sobre o tráfico de pessoas: "Ainda ontem vinha mais uma notícia de tráfico em Espanha. Não podemos deixar de fazer este apelo para que quer como sociedade, em que nós também nos integramos com as nossas redes de comunidades e como católicos, quer as autoridades do Estado, que são aquelas que têm de velar primeiro pelo bem comum, estejam muito atentos a este problema, porque é um problema que, como diz a escritura, 'brada aos céus'."