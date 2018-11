OE2019

O PSD apresentou hoje 104 propostas de alteração ao Orçamento do Estado, nas quais se incluem novos limites ao endividamento público e a retoma das negociações com os professores, nos termos previstos no orçamento do ano passado.

Em conferência de imprensa que se prolongou por mais de uma hora, o vice-presidente da bancada do PSD António Leitão Amaro assegurou que, se fossem todas aprovadas, o conjunto das medidas apresentadas pelo PSD não teria um impacto orçamental negativo.

Sobre os professores, o PSD irá reapresentar "ipsis verbis" a norma aprovada no Orçamento do Estado para 2018 - e que caduca em 31 de dezembro -, e que determina o regresso às negociações para que seja encontrada "uma solução que de forma justa" contabilize a totalidade do tempo de serviço destes profissionais.