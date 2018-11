Actualidade

O Ministério Público (MP) do Tribunal de Gondomar pediu hoje a condenação do ex-futebolista do Canelas 2010 Marco Gonçalves, considerando provada a agressão em 2017 ao árbitro José Rodrigues em jogo dos "distritais" da Associação de Futebol do Porto.

Nas alegações finais, o procurador do MP lembrou que Marco Gonçalves "admitiu a ofensa", apesar de tal não ser necessário "por ela ter sido evidente", caracterizando-a como de "motivo fútil", dado surgir na sequência de uma "decisão desportiva".

Relativamente às ameaças verbais de que José Rodrigues disse ter sido vítima do agressor a caminho do balneário, o procurador considerou que a prova "não é suficientemente clara", razão pelo qual não pediu condenação sobre este ponto.