Brexit

A primeira-ministra britânica garantiu hoje que se mantêm em funções e continuará a conduzir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, afirmando que "liderança é saber tomar as decisões certas, não as mais fáceis".

Numa conferência de imprensa na residência oficial, em Downing Street, Theresa May negou a intenção de demitir-se.

BM // ANP