As orcas exibem características de personalidade semelhantes aos humanos e chimpanzés, como a brincadeira, a alegria e o afeto, de acordo com uma nova investigação hoje divulgada pela Associação Americana de Psicologia (AAP).

Investigadores em Espanha analisaram os traços de personalidade de 24 orcas em cativeiro, nos Estados Unidos e nas Canárias - seis foram capturadas na natureza, enquanto as restantes já nasceram em cativeiro - e utilizaram questionários preenchidos por treinadores e outros funcionários que trabalham de perto com os animais para classificar cada orca estudada numa lista de 38 traços de personalidade, incluindo a brincadeira, a independência, a teimosia, a coragem, a sensibilidade e a proatividade.

Estas características foram analisadas e comparadas com estudos anteriores sobre os mesmos traços de personalidade nos chimpanzés e nos humanos, refere um comunicado da AAP sobre o estudo, publicado hoje no boletim científico "Journal of Comparative Psychology".