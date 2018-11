Actualidade

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, disse hoje que as duas empresas que operam no Porto de Setúbal querem contratar 30 estivadores precários para os quadros, mas tal tem sido recusado pelos funcionários.

"Existe uma questão relacionada com a precariedade em que os operadores já manifestaram a intenção de contratar, no Porto de Setúbal, mais trinta funcionários. Até agora não tem sido possível porque não existem pessoas que queiram ser contratadas. Isto é: de passarem de precários para os quadros dos concessionários", revelou a ministra aos jornalistas em Algés, concelho de Oeiras, à margem das comemorações do Dia Nacional do Mar.

A precariedade laboral e a inexistência de um acordo coletivo de trabalho são as principais razões que estão na origem da indisponibilidade dos trabalhadores eventuais do Porto de Setúbal para se apresentarem ao trabalho há mais de uma semana, desde 05 de novembro.