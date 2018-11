Brexit

A primeira-ministra britânica garantiu hoje que se mantém em funções e continuará a conduzir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, afirmando que "liderança é saber tomar as decisões certas, não as mais fáceis".

Numa conferência de imprensa na residência oficial, em Downing Street, Theresa May negou a intenção de demitir-se.

"Liderança é saber tomar as decisões certas, não as mais fáceis. Como primeira-ministra, o meu trabalho é trazer de volta um acordo que concretize o voto do povo britânico. Eu acredito que este é um acordo que é do interesse nacional e vou levar o processo até ao fim", afirmou.