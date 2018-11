Actualidade

(CORREÇÃO NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Tondela, Viseu, 15 nov (Lusa) - O presidente do Tondela anunciou hoje a venda de 80% das ações da SAD ao Hope Groupe, detentor de Granada, Parma e dois clubes chineses e liderado pelo ex-futebolista David Belenguer, que assumirá a presidência. (Corrige o nome do grupo, que é Hope Groupe e não Houpe Groupe)

"É o dia de anunciar a cedência de ações do Tondela SAD ao grupo liderado por David Belenguer", assumiu, em conferência de imprensa, Gilberto Coimbra, que lidera o clube há 10 anos e é um dos principais responsáveis pela subida do Tondela à I Liga de futebol, em 2015/2016.

Gilberto Coimbra assumiu que "custou bastante" chegar a este dia, depois de "mais ou menos um ano de negociações", e não escondeu que desde que o Tondela chegou à I Liga "todos os anos houve dificuldades financeiras".