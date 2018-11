Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje, em reunião privada do executivo, a atribuição da chave da cidade ao Presidente de Angola, João Lourenço, por altura da visita de três dias que fará, na próxima semana, a Portugal.

A proposta contou com a abstenção do BE e os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP e PCP.

O documento, assinado pelo presidente da câmara da capital portuguesa, Fernando Medina (PS), prevê a atribuição da Chave de Honra da cidade de Lisboa ao chefe de Estado angolano, e sublinha que a passagem de João Lourenço pelos Paços do Concelho "muito dignifica e honra o município, a cidade e os seus habitantes".