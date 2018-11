Actualidade

A Mystic Invest, responsável pelo projeto de um hotel na escarpa da Serra do Pilar, Vila Nova de Gaia, que inclui o restauro da Capela Senhor D'Além, espera lançar o licenciamento ainda este ano, avançou hoje a empresa.

Numa resposta escrita remetida à agência Lusa, a Mystic Invest, empresa do universo Douro Azul, apontou que "neste momento o projeto está a ser trabalhado com a Câmara de Vila Nova de Gaia e com a Direção Regional da Cultura do Norte".

"E pretendemos apresentar o projeto para licenciamento até ao final do corrente ano", lê-se na resposta da empresa.