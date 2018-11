Actualidade

Quando o investigador japonês Yasushi Watanabe, de 84 anos, comprou um filme animado, há décadas, quando ainda era estudante de liceu, estava longe de perceber que adquirira um dos poucos testemunhos existentes de Oswald, antecessor de Mickey, o rato.

O exemplar que lhe custou 500 yens (perto de quatro euros a preços correntes) revelou-se, agora, o raro desenho animado "Neck'n'Neck", de que se perdera o rasto, produzido por Walt Disney em 1927, centrado em Oswald, o coelho com sorte (Oswald the Lucky Rabbit), herói criado por Disney, antes do Rato Mickey, que completa 90 anos no próximo domingo.

A descoberta foi noticiada pelo jornal japonês Asahi Shimbun, contactado pelo historiador Yasushi Watanabe, de 84 anos, depois de ter lido o livro "Oswald, the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons", publicado há um ano, escrito por David Bossert, produtor dos estúdios Disney.