O presidente do Benfica elogiou hoje os feitos de antigos campeões europeus de futebol, destacando a importância da "memória", mas também do "presente" de "estabilidade", com vista ao futuro do clube.

Luís Filipe Vieira discursava no Auditório António Almeida Santos, no edifício novo da Assembleia da República, seguindo-se um jantar solidário também organizado pela Associação de Benfiquistas no Parlamento (ABP) em honra das equipas vencedoras da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1961 (Berna) e 62 (Amesterdão).

"Portugal foi pioneiro na globalização, através dos Descobrimentos. O Sport Lisboa e Benfica foi pioneiro na globalização do futebol português. É uma instituição que sempre soube projetar, dignificar e honrar o nome de Portugal", afirmou o líder 'encarnado' sobre os diversos protagonistas, incluindo dirigentes e técnicos, das "conquistas pioneiras" que confirmaram o Benfica como "referência desportiva nacional e internacional".