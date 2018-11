Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou hoje que está a dialogar com o Governo do Presidente Nicolás Maduro para ter acesso aos dados económicos oficiais sobre a Venezuela, inexistentes desde 2004.

"Tem havido debates com as autoridades da Venezuela sobre este tema. Esses contatos têm ocorrido nos últimos dias (...) temos esperança de que isso nos levará a uma conclusão positiva", disse o porta-voz do FMI.

Durante uma conferência de imprensa em Washington, Gerry Rice, frisou ainda que está prevista, "para as próximas semanas", uma reunião da direção do FMI para analisar a questão da falta de dados oficiais sobre a economia venezuelana, mas sem precisar a data em que terá lugar.