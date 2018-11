Actualidade

A organização não-governamental InSight Crime afirmou que a guerrilha Exército de Libertação da Colômbia (ELN) opera em 12 dos 24 estados na Venezuela, país que faz fronteira com a Colômbia.

De acordo com um relatório da InSight Crime (ISC), o ELN tem presença nos estados venezuelanos de Táchira, Zúlia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico e Bolívar.

"Os recentes ataques do ELN a militares venezuelanos, no estado de Amazonas e a mineiros no estado de Bolívar não refletem apenas o poder militar do grupo guerrilheiro, soma-se a uma série de factos, durante 2018, que demonstram a presença desta guerrilha colombiana em pelo menos 12 estados da Venezuela", argumentou a organização não-governamental.