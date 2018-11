Actualidade

A aprendizagem da língua portuguesa na Califórnia ganhou fôlego no novo ano letivo, com "melhoria" do número de alunos e "muito mais interesse" nas escolas secundárias, disse à Lusa a presidente da Portuguese Education Foundation, Eduina Azevedo.

A fundação vai entregar hoje 62 bolsas de estudo com o objetivo de "incentivar os alunos lusodescendentes a continuarem a sua educação e atingir um nível superior", atribuição que decorrerá durante o 27.º banquete anual da organização em Turlock, cidade na Califórnia.

De acordo com a responsável, que é professora do ensino secundário em Hilmar e docente na universidade estadual do condado de Stanislau, o aumento do número de estudantes da língua está ligado a uma maior divulgação da cultura portuguesa e ao "interesse dos alunos de terceira geração". O fenómeno segue a tendência nacional nos Estados Unidos de exploração das origens, que se reflete na popularidade dos testes de ADN.