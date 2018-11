Venezuela

Familiares do deputado opositor Juan Requesens denunciaram na quinta-feira que o parlamentar foi detido há 100 dias, em isolamento, pelo Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos).

"Ele está isolado, sem comunicar com ninguém, numa cela sem ventilação, onde há águas dos esgotos na casa de banho", disse o pai Juan Guillermo Requesens aos jornalistas, em Caracas, durante uma manifestação para pedir a liberdade do deputado, de 29 anos, acusado de cumplicidade no atentado frustrado de 04 de agosto último contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Apesar da acusação do regime, o pai insistiu que o filho "é inocente e devia estar em liberdade".